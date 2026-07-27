"Qué bonito Calama": La inesperada respuesta a Rosalía por su deseo de ir al norte de Chile

27 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Rosalía está cumpliendo con éxito su compromiso con sus fans chilenos con sus shows agendados en Santiago, donde vivió un divertido momento que se viralizó rápidamente.

Durante el segundo de sus cuatro shows en el país una admiradora oriunda de Calama llamó la atención de la cantante española, quien quedó sorprendida por la reacción del público.

El video de Rosalía y su fan de Calama

Rosalía hizo una pausa en su presentación para conectar con la audiencia. Sentada sobre un piano blanco en el escenario, se dispuso a leer los carteles que sostenían algunos de los presentes.

Fue entonces cuando la mencionada seguidora empezó a gritar para intentar que la intérprete la escuchara. "Yo vengo de Calama", decía repetidamente. Tras varios intentos de la joven, la artista pidió silencio para poder entenderla.

"Yo vengo de Calama, desde el norte de Chile", vociferó la fan. "Ay, qué bonito Calama, yo no lo conozco, pero suena muy bonito, tendré que ir, me queda pendiente", contestó con simpatía la estrella musical.

Pero, entre risas, el público gritó al unísono un rotundo "no". La artista abrió al máximo sus ojos en señal de sorpresa para luego expresar su admiración por el país.

"La verdad es que me encantaría tomar mi tiempo para viajar por todo Chile, porque la naturaleza que yo he visto que hay aquí, la pureza que hay para los ojos, es una cosa que yo no he visto en ningún sitio más", dijo inicialmente.

"Así que ojalá, si la vida me permite, me gustaría volver con tiempo para poder visitar y a lo mejor, si Dios quiere, visitar tu tierra, Calama", le expresó a la fan.

Sin embargo, la audiencia insistía en decir que no, pero la cantante cerró la situación con unas audaces palabras. "Hay que dejar que la gente viaje, no puedo siempre venir acá a Santiago", concluyó.

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