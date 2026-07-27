"Gracias por el rescate": Kidd Voodoo se viraliza en España por noble gesto con una famosa tiktoker

27 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Mientras se encuentra en su gira de conciertos en España, el cantante nacional Kidd Voodoo protagonizó un episodio viral fuera de la escena musical.

El artista estaba de paseo en una famosa zona de la capital española cuando hizo un hallazgo que lo conectó con una joven celebridad de internet.

El caso de Kidd Voodoo y el móvil extraviado

Jana Quiles es una influencer española con más de 1.3 millones de seguidores en TikTok, donde contó que olvidó tomar su celular luego de grabar un video en una calle concurrida. Posteriormente, reveló que Kidd Voodoo se convirtió en el "salvador " del aparato.

Y es que el artista chileno contó en la misma plataforma que había encontrado un celular, que terminó siendo el de la joven.

TikTok @kiddvoodoo

"Estoy buscando al dueño de este teléfono que me encontré ayer en Madrid. Estaba pegado en la calle en Gran Vía, así que no sé, un poco random. Pero bueno, lo cargamos con los niños y encontramos que tiene un fondo bastante particular", dijo mientras mostraba la pantalla del equipo, con la foto de Quiles y un mono.

"Se busca el mono también. Eso, estamos aquí en Madrid. Bueno, si es tu celular y es tu monito también, escribe", dijo entre risas. Y en efecto, la influencer lo contactó para recuperar su pertenencia.

La española compartió un video del momento en el que buscó su celular y expresó su agradecimiento al músico urbano. "Qué vergüenza, Zulu, no quiero. Va a pensar que soy tonta", le dijo la tiktoker a la amiga que la acompañó a su encuentro con Kidd.

"¡Dios mío, mi móvil! Quería traerte un regalo, pero te quería invitar a mi clase de bachata", le dijo al intérprete, quien rechazó la oferta. "Hoy tengo show en Barcelona con los chicos", se excusó.

Finalmente, Quiles expresó su agradecimiento al cantante. "Es muy famoso. Escuchadme: seguidle, dadle like. Compartid. Compartid. Su música, los bailes, todo. Gracias, Chile", expresó. "Gracias por el rescate", escribió además en la publicación.

@janaquiles Me encantaría decir que es broma, pero me dejé el móvil pegado en un cristal grabando un tiktok🤡🤡 GRACIAS por el rescate @Saatiro conseguí llegar a mi clase de bachata 🥹 TE DEBO UNA ♬ sonido original - Jana Quiles

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