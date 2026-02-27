¿Volverá en 2027? Estas son las cinco ocasiones en las que Kidd Voodoo se presentó en la Quinta Vergara

27 feb. 2026 - 10:45 hrs.

La quinta noche del Festival de Viña del 2026 tuvo un momento de alto voltaje de reggaeton durante la presentación de Yandel Sinfónico, quien decidió subir a Kidd Voodoo al escenario de la Quinta Vergara.

El chileno más escuchado en Spotify durante el año 2025 se repitió el plato al aparecer en el certamen viñamarino, pero no por segunda ni tercera vez, sino por quinta.

Kidd Voodoo suma su quinta aparición en la Quinta Vergara

Y es que este es el tercer año consecutivo que el oriundo de Maipú participa en el Festival de Viña. En 2024 fue invitado por Los Bunkers para interpretar su clásico "Nada nuevo bajo el sol".

ATON

Ese mismo año, pero con un día de diferencia, el artista urbano nuevamente se subió a la Quinta con Young Cister. En la instancia, Esteban Cisternas derribó los rumores que los enemistaban para hacer "Fasion Girl (Remix)".

ATON

Mientras que en 2025, Kidd Voodoo tuvo su primer show personal en Viña. Con su presentación coronó una escalada espectacular, pues pasó de ser un desconocido a llenar recintos.

ATON

Y este año, el cantante volvió a sorprender en un crossover poco esperado. El chileno fue invitado al escenario para hacer "Ponte Lokita" con el grupo surcoreano NMIXX.

Así, su colaboración con Yandel Sinfónico, para interpretar "Me Mareo", uno de sus hits, en su quinta vez en Viña.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña