Mon Laferte recibe la Gaviota de Platino en Viña 2026: Este es el valor del exclusivo galardón

En la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte entró al selecto grupo de artistas que han recibido la Gaviota de Platino, uno de los reconocimientos más difíciles de obtener debido a sus exigentes criterios y a su carácter excepcional.

Con la entrega de este galardón, Laferte se convirtió en la sexta artista en recibirlo, sumándose a: Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017, en homenaje a Juan Gabriel), Lucho Gatica (2019, póstumo), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).

El trofeo, con forma de gaviota, está construido en base a cromo y rodio, uno de los seis metales del grupo del platino. Además, posee 85 cristales Swarovski incrustados, lo que refuerza su estatus como una pieza exclusiva, simbólica y altamente prestigiosa dentro del Festival de Viña del Mar.

¿Cuánto vale la Gaviota de Platino?

A diferencia de las gaviotas de Plata y Oro, cuyo valor ronda los $250.000 debido a que ambas están bañadas en los mismos materiales, la Gaviota de Platino tiene un costo mucho mayor.

De acuerdo con Enzo López, miembro de Broncería Chile, en conversación con 24 Horas, el uso de cristales Swarovski y su elaboración especial elevan su precio a 10 mil dólares, es decir, más de $8.600.000 pesos chilenos.

