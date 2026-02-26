Con una Quinta Vergara emocionada: Mon Laferte recibe la ansiada Gaviota de Platino en Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:16 hrs.

La quinta noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por un momento que marcará un antes y un después en la carrera musical de Mon Laferte.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron al escenario de la Quinta Vergara, luego de que la artista recibiera las Gaviotas de Plata y de Oro.

Luego de conversar un poco con una emocionada artista, los animadores revelaron que Macarena Ripamonti le entregaría la Gaviota de Platino, situación que provocó la locura al interior del recinto y también, el profundo llanto de la destacada intérprete.

Mon Laferte se suma al selecto listado de estrellas que se han ganado la Gaviota de Platino, el cual es compuesto por Luis Miguel, Isabel Pantoja (en homenaje a Juan Gabriel), Humberto Gatica (quien la recibió por su tío, Lucho Gatica), Los Jaivas y Myriam Hernández.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

