Yandel impactó al revelar a qué se dedicaba antes de la música en Only Viña

25 feb. 2026 - 19:47 hrs.

El reconocido reguetonero puertorriqueño Yandel se presentará este jueves 26 en el Festival de Viña del Mar 2026 con su exitoso formato sinfónico, un proyecto musical que reinterpreta sus mayores éxitos urbanos con arreglos orquestales, fusionando el reguetón con la fuerza de una orquesta sinfónica.

En ese contexto, el artista conversó con el panel de Only Viña, donde reveló cómo fueron sus inicios antes de dedicarse por completo a la música y cuál fue el impulso que lo llevó a convertirse en uno de los reguetoneros más influyentes de Latinoamérica.

Al ser consultado sobre sus primeros pasos laborales, Yandel sorprendió al recordar que trabajó como barbero, sin imaginar que su vida daría un giro radical gracias al éxito de sus canciones.

“Yo soy barbero”, confesó el cantante puertorriqueño durante el programa prefestivalero.

