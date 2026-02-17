Festival de Viña del Mar: Conoce a los artistas que se presentan la tercera noche

17 feb. 2026 - 10:00 hrs.

La 65° edición del Festival de Viña del Mar comienza el domingo 22 de febrero y culminará el viernes 27 de febrero, con una parrilla programática cargada de artistas de alto nivel.

La tercera noche del certamen promete sorprender con un dúo que regresa y dos debuts que buscan conquistar al público.

¿Quiénes se presentan la tercera noche del Festival de Viña del Mar?

El dúo de hermanos Jesse & Joy serán los encargados de abrir la noche del martes 24 acompañados de sus letras más románticas.

Esteban Düch es quien llevará el humor la tercera noche, con su estilo que mezcla experiencias propias y culturales, se parará por primera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La jornada cerrará al estilo del Kpop, NMIXX nos traerá un show único en la historia del Festival de Viña del Mar, ya que son el primer grupo surcoreano en llegar al certamen musical.

