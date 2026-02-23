"Me conmueve acordarme": Jesse & Joy confiesa su especial conexión con el Festival de Viña del Mar

23 feb. 2026 - 20:15 hrs.

El dúo mexicano Jesse & Joy abrió su corazón este lunes en el programa Only Viña, donde compartieron la profunda y especial conexión que mantienen con el Festival de Viña del Mar.

En conversación con José Antonio Neme y Tonka Tomicic, Jesse recordó uno de los momentos más significativos de su historia con el certamen, revelando que su primera participación estuvo marcada por la reciente partida de su padre.

La especial conexión de Jesse & Joy con el Festival de Viña

"Una correlación muy bonita específicamente con el festival de Viña del Mar, porque nuestro papá falleció unos meses antes de que estuviéramos aquí nuestra primera vez", expresó.

El artista relató que guarda una imagen imborrable de su padre viendo el certamen desde casa y proyectando el sueño que, años más tarde, se convertiría en realidad.

"Y yo lo recuerdo muchísimo, así como estamos aquí en el sillón, estar él viendo el festival y voltear un día, ustedes un día van a estar ahí, van a estar en el festival. Y tengo como esa imagen tan fresca de papá. Me conmueve acordarme", confesó.

"Y no lo pudo ver físicamente, pero sabemos que nos vio desde un palco muy especial", cerró.

