"Se lo voy a decir a usted, tuitero de mier...": Neme respondió a sus críticos por bailar con Gloria Estefan

Uno de los momentos que sorprendió durante la noche inaugural del Festival de Viña del Mar fue la presencia de José Antonio Neme sobre el escenario.

El conductor bailó junto a Gloria Estefan mientras interpretaba "Cuba Libre", situación que dividió aguas en redes sociales. Algunos aplaudieron al conductor y otros criticaron duramente su intervención.

Esta mañana, Neme quiso responder directamente a sus detractores porque hay una razón por la cual él estuvo con la cantante.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Los descargos de Neme tras el show de Gloria Estefan

"Quiero aclararlo aquí, quiero aclararlo ahora y se lo voy a decir a usted, tuitero de mier... Yo me subí al escenario porque la señora Gloria Estefan me invitó personalmente a subir al escenario, aunque le pique la axila", lanzó el periodista en Con Gusto a Viña.

"Ella el día anterior me dijo en este estudio, 'yo quiero que tú, que coleccionas mis discos desde los 12 años, subas al escenario a cantar Cuba Libre'", comentó.

José Antonio aceptó el ofrecimiento, pero pensó que "durante el espectáculo se le va a olvidar y yo no voy a hacer nada. Cuando yo estoy bailando, ella se acerca, probablemente la cámara no lo mostró, y me dice, 'tú, sube'".

"¿Ustedes creen, pedazos de pelotudos, que yo voy a dejar plantada en el escenario de la Quinta Vergara a la señora Gloria Estefan? Váyanse a lavar el ombligo y aprendar a bailar salsa", lanzó el conductor ante el aplauso del panel.

