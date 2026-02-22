Intérprete de lengua de señas se robó el show durante "Conga" de Gloria Estefan en Viña 2026
Un gran momento dejó la presentación de Gloria Estefan en el Festival de Viña 2026 y el protagonista fue el experto en lengua de señas.
La cantante comenzó a cantar uno de sus éxitos más reconocidos, "Conga" y todos comenzaron a bailar. Para poder expresar de mejor manera lo que estaba diciendo la artista, el intérprete bailó y tradujo todo, con un estilo muy particular.
Mientras realizaba las señas, el hombre comenzó a moverse al ritmo de la salsa, sin olvidar su importante labor.
