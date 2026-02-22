Intérprete de lengua de señas se robó el show durante "Conga" de Gloria Estefan en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:58 hrs.

Un gran momento dejó la presentación de Gloria Estefan en el Festival de Viña 2026 y el protagonista fue el experto en lengua de señas.

La cantante comenzó a cantar uno de sus éxitos más reconocidos, "Conga" y todos comenzaron a bailar. Para poder expresar de mejor manera lo que estaba diciendo la artista, el intérprete bailó y tradujo todo, con un estilo muy particular.

Mientras realizaba las señas, el hombre comenzó a moverse al ritmo de la salsa, sin olvidar su importante labor.

Festival de Viña

Recuerda que puedes seguir todas las noches del Festival con lengua de señas a través de Mega 2.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

