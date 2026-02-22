"Va por todos lados:" Lo que se espera para la cuarta presentación de Stefan Kramer en Viña

22 feb. 2026 - 18:35 hrs.

En lo que promete ser una noche inolvidable de apertura, el humorista nacional Stefan Kramer afina los últimos detalles de lo que será su cuarta participación en el Festival de Viña del Mar 2026, regresando a la Quinta Vergara tras sus presentaciones en 2008, 2018 y 2020.

El comediante compartió este domingo un video en su cuenta de Instagram, mostrando parte de su equipo y de la escenografía preparada para su esperado show.

“Viña 2026, allá vamos. Nos vemos esta noche en el @festivaldevina”, escribió Kramer, generando amplia expectación entre sus seguidores.

"No es solo humor político"

Horas antes, el humorista adelantó que su presentación de este año “va por todos lados. No es solo humor político, sino que humor humano”, evitando entregar mayores pistas o revelar detalles sobre lo que se verá esta noche en la Quinta Vergara.

Aun así, Kramer aseguró que “espero que lo pasen bien y es maravilloso estar aquí, otra vez... Contaré un recorrido que nos puede identificar a todos”.

Por su parte, Paloma Soto, esposa de Stefan Kramer, también anticipó parte del tono del espectáculo. “De todo un poco, yo creo. Tal vez política no, ya no. Yo creo que le va a ir muy bien, ha trabajado mucho, uf, no lo veo hace mucho tiempo”, comentó, reafirmando la dedicación detrás de esta nueva rutina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefan Kramer (@stefankramer)

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Humoristas Viña