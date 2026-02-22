Este domingo comienza Viña 2026: ¿A qué hora arranca la primera noche del Festival?

22 feb. 2026 - 08:45 hrs.

Finalmente llegó uno de los días más esperados del verano, porque este domingo 22 de febrero se abrirán los fuegos de la 65ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar sobre el histórico escenario de la Quinta Vergara.

¿Qué artistas dirán presente en la primera noche del Festival?

El primer turno será de Gloria Estefan. La cantante cubana de 68 años volverá al Festival tras su presentación de 1983 con Miami Sound Machine, en un esperado debut en solitario.

Quien deberá sacar risas es Stefan Kramer, en lo que será su cuarto paso por la Quinta Vergara. El artista llega con alta expectación, luego de su criticada imitación de Cristian Castro en la última Teletón.

Matteo Bocelli será el encargado del cierre. El cantante italiano de 28 años arriba por primera vez en solitario a Viña, tras conquistar al público chileno hace dos años durante el show de su padre, el tenor Andrea Bocelli.

¿A qué hora comenzará Viña 2026?

La edición 2026 del Festival de Viña se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero desde las 21:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

El certamen será transmitido por televisión abierta a través de Mega y Mega 2 (con lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas digitales de Mega y Meganoticias. En el resto de Latinoamérica, podrá verse en vivo a través de Disney+.