Kenita Larraín reveló qué le depara la numerología a Stefan Kramer antes de su cuarto paso por Viña

22 feb. 2026 - 10:48 hrs.

Por cuarta vez, Stefan Kramer se subirá al escenario de la Quinta Vergara. Su turno será este domingo, en la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

En "Con Gusto a Viña", Kenita Larraín analizó desde la numerología cómo podría irle al humorista e imitador en su esperado regreso al certamen.

"Si uno maneja adecuadamente la energía, te puede ir increíble. Si tú manejas mal la energía, puede ser nefasto", dijo de entrada.

"Él es una persona súper sensible"

La numeróloga aseguró que "él es una persona súper sensible (...) lo único que le podría jugar a Stefan Kramer hoy en contra en el escenario de la Quinta Vergara son sus propios temores, porque hay que estar muy bien para hacer reír".

Finalmente, se la jugó con un pronóstico. "Si tuviera que ponerle número, pondría 60% de seguridad de triunfo y pondría un 40% de que estas emociones (influyeran)", cerró Kenita.