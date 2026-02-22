Arranca Viña 2026: ¿Qué artistas se presentan este domingo 22 de febrero?

22 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Se alistan los motores para una nueva edición del Festival de Viña del Mar, que este domingo 22 de febrero trae toda la magia de la música latina y el romance. ¿Qué es lo que nos espera en la noche inaugural?

La artista que se encargará de abrir los fuegos es Gloria Estefan, quien se presenta por primera vez en solitario en la Quinta Vergara, ya que en el año 1983 vino acompañada de la Miami Sound Machine con quienes popularizó el éxito "Dr. Beat".

Bajo el brazo, la cubana estadounidense trae himnos como "Mi Tierra", "Oye Mi Canto" y "Con los años que me quedan", con los que quiere hacer vibrar al Monstruo.

Tras ella viene la esperada presentación de Stefan Kramer en el humor, el que espera sorprender con su nueva rutina.

El romanticismo como broche de oro

Al cierre, Matteo Bocelli es quien tiene la misión de enamorar con su voz a dos años de su exitoso paso por Viña junto a su padre, Andrea Bocelli.

El cantante viene con un nuevo álbum en su repertorio llamado "Falling in love", en el que navega entre baladas y el pop en inglés, italiano y español.

Pero el domingo no será la única velada en que Bocelli esté presente, ya que el artista será uno de los miembros del jurado para las competencias folclórica e internacional.

