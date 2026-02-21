"Espero brindar un buen show": Así se prepara Matteo Bocelli para el cierre de la primera noche del festival

21 feb. 2026 - 18:45 hrs.

Falta solo un día para dar inicio a una nueva entrega del Festival de Viña del Mar. Matteo Bocelli será el encargado de cerrar la primera jornada del certamen y en la conferencia de prensa previa a su presentación dio detalles de cómo se prepara y lo que significa para él ser parte del evento.

En esta instancia, el cantante italiano aprovechó de agradecer una vez más la receptividad del público y expresó que haber visitado la Quinta Vergara junto a su padre, marcó de forma positiva su carrera.

Viña 2024 fue un antes y un después

La presentación en la que Matteo acompañó a su padre Andrea Bocelli, en el Festival de Viña 2024, no solo se llevó una gran ovación de pie y los galardones de plata y oro, sino también, impulsó su carrera como solista.

Matteo recuerda esa visita a Chile como algo especial y reconoce que después del certamen viñamarino, todo cambió para él. "Siempre salgo al escenario con el mismo amor por la música que hago, pero esa noche en la Quinta Vergara fue diferente. Sobre todo después del show, cuando los medios hablaban tan bien de la presentación", contó.

Ocho meses después regresó a Chile y se presentó por primera vez en solitario, en un exitoso concierto en el Movistar Arena.

En esta ocasión el querido cantante será quien cierre la primera jornada festivalera. Aunque dice estar un poco nervioso, espera cumplir las expectativas de todos brindando un show a la altura del anterior. "Cuando haces una presentación positiva, piensas en cómo mejorarlo, para eso mi único secreto será ser yo mismo", aseguró.

ATON

Respecto a su carrera como solista y la decisión tomar un camino distinto al de su padre musicalmente hablando, expuso que siempre le gustó la música y aunque su padre intentó mantenerlo alejado por un tiempo, debido a que conoce lo complejo de esta industria, él siempre quiso seguir su deseo.

