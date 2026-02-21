Con todos sus éxitos: Esta es la noche del debut de Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar

21 feb. 2026 - 14:00 hrs.

La música es el corazón del Festival de Viña del Mar y su escenario es uno de los más importantes de Latinoamérica. La Ciudad Jardín se convierte en el epicentro del espectáculo, reuniendo a artistas nacionales e internacionales, comediantes y competencias musicales.

Como cada año, el evento realizado en la Quinta Vergara contará con una parrilla que mezcla los distintos géneros y generaciones, hay nombres consolidados y también artistas que debutan en el escenario viñamarino.

¿Qué noche se presenta Pet Shop Boys?

El dúo británico dirá presente por primera vez el lunes 23 de febrero en el Festival de Viña del Mar, en una noche que promete destacar por su propuesta musical.

Mega

La misma noche se presentará el comediante Rodrigo Villegas y la banda colombiana Bomba Estéreo.

Todo sobre Artistas Viña