NMIXX por primera vez en el Festival de Viña del Mar: ¿Cuándo se presentarán?

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos musicales y televisivos más importantes de Latinoamérica, reuniendo cada verano a reconocidos artistas nacionales e internacionales en un escenario que se ha convertido a través de los años en símbolo de la industria.

Esta edición del certamen se realizará del domingo 22 al viernes 27 de febrero y será transmitida por las pantallas de Mega.

El festival recibirá por primera vez en su historia a un grupo de Kpop sobre su escenario, ampliando cada vez más su público.

¿Cuándo se presenta NMIXX?

El grupo surcoreano debutará en la Quinta Vergara la noche del martes 24 de febrero, traerán un show único en la historia del festival.

Además, compartirán la noche con Jesse & Joy, que abrirán la jornada, y Esteban Düch, quien estará a cargo del humor.

