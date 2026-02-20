Un PlayStation y flores: Estas son las exigencias de los artistas del Festival de Viña del Mar 2026

20 feb. 2026 - 12:40 hrs.

No queda nada para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026, por lo que la Quinta Vergara ya se prepara para recibir a los artistas que este año prometen dejarlo todo frente al monstruo.

En ese contexto, quienes se presentarán este año hicieron ciertas exigencias para el día en que se subirán al escenario, solicitando en su mayoría comidas y diversos implementos para tener una estancia relajada en sus camarines.

Mayonessa, atún en tarro y velas sin aroma

A continuación, revisa las solicitudes de todos los artistas que este año dirán presente en esta nueva edición del Festival de Viña:

Gloria Estefan

• Frutas de la estación

• Galletas y pastelitos

• Frutos secos

• Quesos y Charcutería

@mateobocelli

Matteo Bocelli

• Frutas

• Comida sin gluten

Pet Shop Boys

• Dietas especiales

• Variedad de té

• Jengibre y Miel

Bomba Estéreo

• Muchas velas

• Productos orgánicos y locales

• Variedad de flores

@billboard

Jesse & Joy

• Frutas y verduras crudite

• Chocolate 85% cacao

• Velas sin olor

Nmixx

• Dieta alta en proteína

• 4 espejos maquilladores con luces

Juanes

• Yogurt griego

• Proteína en polvo

• Energía 110v

Ke Personajes

• Pizzas y empanadas

• Alfajores de chocolate

Mon Laferte

• Camarín para vestuario

• Galletas de arroz y maíz

• Palta

• Mayonesa

• Atún en tarro

• Estación de maquillaje

Yandel Sinfónico

• Gatorades

• Dulces y galletas

• Limon, miel y jengibre

Paulo Londra

• PlayStation

• Mate

• Pan de masa madre

Pablo Chill-E

• Tabla de quesos y cocktail

• Energéticas

• Tapaditos

Milo J

• Exprimido de naranja

• Yogurt de frutilla

• Pasas de uva

