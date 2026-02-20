Un PlayStation y flores: Estas son las exigencias de los artistas del Festival de Viña del Mar 2026
No queda nada para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026, por lo que la Quinta Vergara ya se prepara para recibir a los artistas que este año prometen dejarlo todo frente al monstruo.
En ese contexto, quienes se presentarán este año hicieron ciertas exigencias para el día en que se subirán al escenario, solicitando en su mayoría comidas y diversos implementos para tener una estancia relajada en sus camarines.
Mayonessa, atún en tarro y velas sin aroma
A continuación, revisa las solicitudes de todos los artistas que este año dirán presente en esta nueva edición del Festival de Viña:
• Frutas de la estación
• Galletas y pastelitos
• Frutos secos
• Quesos y Charcutería
• Frutas
• Comida sin gluten
• Dietas especiales
• Variedad de té
• Jengibre y Miel
• Muchas velas
• Productos orgánicos y locales
• Variedad de flores
• Frutas y verduras crudite
• Chocolate 85% cacao
• Velas sin olor
• Dieta alta en proteína
• 4 espejos maquilladores con luces
• Yogurt griego
• Proteína en polvo
• Energía 110v
• Pizzas y empanadas
• Alfajores de chocolate
• Camarín para vestuario
• Galletas de arroz y maíz
• Palta
• Mayonesa
• Atún en tarro
• Estación de maquillaje
• Gatorades
• Dulces y galletas
• Limon, miel y jengibre
• PlayStation
• Mate
• Pan de masa madre
• Tabla de quesos y cocktail
• Energéticas
• Tapaditos
• Exprimido de naranja
• Yogurt de frutilla
• Pasas de uva