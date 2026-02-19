La romántica dedicatoria de Laura de la Fuente a su pareja en su cumpleaños: "La más guapa y apañadora"

19 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Laura de la Fuente compiló una serie de postales que resumen su pololeo con Paulina Rojas para felicitarla en su cumpleaños, con una romántica dedicatoria.

En agosto de 2024 la hija del actor Cristián de la Fuente y de la presentadora Angélica Castro confirmó su relación con la joven, quien había empezado a aparecer en algunas de sus publicaciones de entonces.

El mensaje de Laura de la Fuente a su pareja

La pareja cumplió su primer aniversario el pasado 25 de agosto, fecha en la que Laura también recopiló fotografías de sus experiencias juntas en el que calificó como "el mejor año".

"¡De cumpleaños la más guapa y apañadora del mundooo! Te amo", escribió en su nueva publicación, en cuya portada aparece besando a su polola en la mejilla.

En otras fotografías se las ve disfrutar en paseos por la playa y salidas nocturnas, o jugar disfrazadas en Halloween. También compartió postales más íntimas, con gestos de cariño mutuo.

El post inspiró los mejores deseos de sus seguidores, quienes dejaron mensajes como: "Muchas felicidades"; "Qué lindas las dos, son una hermosa pareja"; "La vida es bella y hay que disfrutarla"; "Lindas y alegres las dos, feliz cumpleaños".

