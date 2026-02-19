Emilia Dides recibe críticas por ponerse ácido hialurónico mientras está en lactancia: "Podrían ser un riesgo"

19 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Hace tan solo unas semanas, Emilia Dides dio a luz a su hija Mía Ignacia, quien nació de su relación con el deportista Sammis Reyes.

Por lo mismo, la ex reina de belleza se encuentra en uno de los períodos de su vida más importantes, aprovechando al máximo la chance de ser madre y todo lo que conlleva.

Sin embargo, durante las últimas horas fue criticada tras revelar que se sometió a un proceso de ácido hialurónico en sus labios mientras se encuentra en lactancia.

Emilia Dides se llena de críticas

Precisamente, la modelo no subió el video a sus redes, pero quien sí lo hizo fue la doctora Pía Quiroga, quien se especializa en estos tratamientos de belleza.

Y es que en el video Emilia pregunta a la profesional por lo que estaban haciendo, enseguida, la doctora comentó que "estamos viendo cómo está la punta nasal de la Emi para ver si queda ácido hialurónico, un poquito, y lo revisamos".

Dicho esto, afirmó que la Miss Chile tenía poco ácido, por lo que debía someterse a este procedimiento, aunque Emilia preguntó si era prudente hacerlo, ya que ella estaba lactando.

Ante esto, la profesional aseguró que sí, que es algo muy localizado y compatible con el cuerpo, por lo que no tendría mayores implicancias. De todas formas, en los comentarios de la publicación varios expresaron su molestia con esta situación, ya que, según mencionan, no hay estudios científicos para aseverar esto.

"No hay evidencia científica suficiente, qué loco las prioridades que puede tener alguien, algo TAN superficial por sobre la salud de un recién nacido"; "No existen estudios clínicos controlados en mujeres lactando. Pero si son de bajo riesgo teórico"; y "mujeres lactando no debieran someterse a procedimientos de este tipo, no porque la toxina botulínica o el ácido hialurónico vaya a traspasarse a través de la leche al bebé, sino por las posibles complicaciones que pudieran presentarse y los tratamientos a los que debieran someterse las pacientes. Esos sí podrían ser un riesgo para el bebé", comentaron.

