Karina tomará acción contra Luis Emilio con incendiaria denuncia en el capítulo 238 de El Jardín de Olivia

19 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegará con urgencia a la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para mostrarle una publicación en redes sociales.

Karina (Jacinta Rodríguez) lo desafiará y subirá un extenso video en el que denuncia cada una de las cosas terribles que Walker hizo contra ella y los Guerrero.

Las palabras de Karina contra Walker

"Ya ha sido demasiado tiempo quedándome callada y dejando que este hombre me pase por encima. Estoy hablando del respetado empresario y padre de familia, supuestamente ejemplar, Luis Emilio Walker", dirá la artista en el registro.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ese hombre me ha insultado, me ha amenazado, me ha maltratado, no solo a mí, sino a mi familia. No soy yo la que está mal, no soy yo la que tiene que estar escondiéndose: es él el que debería tener vergüenza", agregará.

Esta osada acción, ¿tendrá alguna repercusión en contra de Walker o encontrarán una manera de desestimar sus acusaciones?