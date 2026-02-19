Karina tomará acción contra Luis Emilio con incendiaria denuncia en el capítulo 238 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegará con urgencia a la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para mostrarle una publicación en redes sociales.
Karina (Jacinta Rodríguez) lo desafiará y subirá un extenso video en el que denuncia cada una de las cosas terribles que Walker hizo contra ella y los Guerrero.
Las palabras de Karina contra Walker
"Ya ha sido demasiado tiempo quedándome callada y dejando que este hombre me pase por encima. Estoy hablando del respetado empresario y padre de familia, supuestamente ejemplar, Luis Emilio Walker", dirá la artista en el registro.
"Ese hombre me ha insultado, me ha amenazado, me ha maltratado, no solo a mí, sino a mi familia. No soy yo la que está mal, no soy yo la que tiene que estar escondiéndose: es él el que debería tener vergüenza", agregará.
Esta osada acción, ¿tendrá alguna repercusión en contra de Walker o encontrarán una manera de desestimar sus acusaciones?