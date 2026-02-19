Una nueva traición de Vanessa pondrá a Omar en peligro en el capítulo 238 de El Jardín de Olivia

19 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) intentará salir del departamento de Vanessa (Begoña Basauri) con dirección a la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo), pero el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) se lo impedirá.

Droguett se dará cuenta que fue Vanessa quien lo traicionó al revelar sus planes.

"Estoy tratando de salvarnos el pellejo, ¿ya? Cálmate y escucha lo que tiene que decir", dirá la periodista, pero Omar la ignorará, caminando directo hacia la puerta.

El Jardín de Olivia / Mega

Un tenso encuentro entre Omar y Burgos

La amenaza del policía será latente: sacará su arma y desafiará al director ejecutivo a irse. Él tentará a la suerte y sujetará la manilla.

¿Qué pasará con Omar? ¿Burgos tendrá el valor de apretar el gatillo?