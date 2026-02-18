"Te voy a contar la verdad": Flavia tendrá un encuentro cara a cara con Jessica en el capítulo 237 de EJDO

18 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Flavia (María Pedrique) cumplirá con su palabra y se encontrará con Bastián (Alonso Quintero) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) para revelar qué sucedió entre ella y el heredero de los Walker.

"Yo te voy a contar la verdad de lo que pasó para que te quedes tranquila y ustedes puedan arreglar su historia de amor", le dirá la acompañante a la periodista.

El miedo a Luis Emilio

El acuerdo con Bastián era dejar fuera cualquier mención de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) en este asunto porque Flavia temía represalias.

El Jardín de Olivia / Mega

Además, este encuentro entre los tres debía ser secreto por los mismos motivos, pero, ¿Jessica será capaz de guardarse esta información ahora que tiene tanta confianza con su jefe?

¿Flavia podría correr algún peligro por este gesto de bondad?