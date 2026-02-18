Se revela quién es el asesino: Luis Emilio estuvo tras la muerte de Bernardita en El Jardín de Olivia

18 feb. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo 236 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) está atormentado por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). No fue él quien apretó el gatillo, pero sigue siendo responsable de lo que ocurrió esa fatídica noche.

Él tenía la misión de dispararle al matrimonio Walker, pero cuando llegó el momento no fue capaz. Su mano temblaba y finalmente Luis Emilio (Alejandro Trejo) le arrebató la pistola para atacar él mismo a su esposa.

Luego, lo obligó a tirarle en un hombro. Omar tuvo la posibilidad de matar a la raíz de todos sus problemas, pero por cobardía no le dio en la cabeza y solo obedeció.

El Jardín de Olivia / Mega

Una decisión firme

La única manera de detener a Luis Emilio es contar la verdad y Omar prefiere pagar las consecuencias de la traición a seguir tapando los crímenes del empresario.

Vanessa (Begoña Basauri) quiso disuadirlo, pero es muy tarde.