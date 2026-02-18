"Tú no puedes estar acá": Karina tuvo que abandonar el departamento de Nacha tras ser amenazada en EJDO

18 feb. 2026 - 17:24 hrs.

En este capítulo 236 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) logró que Ignacia (Cota Castelblanco) volviera en sí, pero no pudo alejarla de las situaciones límite que la orillaron a automedicarse.

Félix (Matías Schudeck), uno de los matones de Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue al departamento de Nacha por órdenes de su jefe.

"Tú no puedes estar acá. ¡Vamos! Tú tienes un compromiso con don Luis Emilio Walker, así que díganme ustedes: o lo hacemos por las buenas o por las malas", ordenó tomando a la artista por el brazo, mientras le enseñaba la pistola que escondía en el cinto.

El Jardín de Olivia / Mega

Una evidencia contra Félix

Ignacia fotografió su cara, pero ante la escalada de violencia, las dos decidieron obedecer. Kari tuvo que irse escoltada por Félix.

Eso sí, la menor de los Walker amenazó con entregar la imagen a la policía si es que la artista llega a sufrir algún daño por su culpa.