Leonor descubrirá cuál es el oscuro secreto que atormenta a Omar en el capítulo 237 de El Jardín de Olivia

18 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) querrá ser honesto con Leonor (Romina Norambuena), la única que ha logrado sacar su mejor versión.



En medio de su crisis por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), Droguett le revelará qué es lo que lo tiene tan angustiado hace semanas.

¿Qué hará Leonor con la verdad?

"Mañana me junto a conversar con el fiscal. Voy a confesar lo que hice, algo horrible, porque ya no puedo seguir ocultándolo", mencionará a la secretaria, quien lo mirará con confusión.

El Jardín de Olivia / Mega

"Estoy involucrado en el asesinato de Bernardita", agregará.

Esta nueva información podría poner en peligro a Leo, pero Omar confiará en que hablar ante la justicia podría protegerlos a todos de la maldad de Luis Emilio (Alejandro Trejo).