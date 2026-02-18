El Jardín de Olivia - Capítulo 236: La confesión que lo resolvería todo

18 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) está en un espiral descendente. Necesita beber con urgencia porque ya no soporta la culpa.



Aunque Vanessa (Begoña Basauri) intentó convencerlo de que ellos no tienen responsabilidad en la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), Droguett sabe bien que participó en el plan de Luis Emilio (Alejandro Trejo); no apretó el gatillo, pero calló que Walker es un asesino.

La única alternativa que le queda para detener a su jefe es confesar, incluso si eso significa su propia condena.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina está en peligro

Karina (Jacinta Rodríguez) ayudó a Ignacia (Cota Castelblanco) tras su desmayo, pero no pudo cuidarla mucho más. Félix (Matías Schudeck) entró al departamento para sacarla a la fuerza.

El matón de Luis Emilio no estaba dispuesto a negociar y amenazó con un arma a la artista. Debía irse por las buenas o las malas porque ese es el compromiso que tiene con el padre de Nacha.