El Jardín de Olivia - Capítulo 235: Santana paga las consecuencias

17 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) fue a la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para hacer algo muy difícil: denunciar la corrupción de un amigo.

Pero aunque mostró las evidencias del secuestro de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), Renata no le creyó porque Burgos (Juan Carlos Cáceres) manipuló todo para justificar sus pasos y dejar sin fundamento las acusaciones de su subalterno.

Una vez en el cuartel, el subprefecto le dio una última alternativa a Santana para desistir en este caso. Como el comisario se negó, Héctor abrió un sumario administrativo contra su aprendiz, sacándolo momentáneamente de la policía.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia colapsa

Ignacia (Cota Castelblanco) volvió a tomar los ansiolíticos de Bernardita (Catalina Guerra), desmayándose mientras estaba al teléfono con Karina (Jacinta Rodríguez).

Pese a la prohibición de no verse de nuevo, la artista corrió hasta el departamento de Nacha para auxiliarla.