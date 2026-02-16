Bastián hará justicia con sus propias manos y atacará a Omar en el capítulo 235 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 235 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) salió de rehabilitación teniendo que fingir que todas sus sospechas solo eran un producto de su imaginación. Incluso se disculpó con Omar (César Sepúlveda) por haberlo acusado.
Sin embargo, el asunto de las fotos y el secuestro de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) le dieron indicios de que no estaba equivocado y no podrá reprimir su rabia cuando se encuentre frente a frente con Droguett.
Una revancha de Bastián
El director ejecutivo irá a su departamento, desatando una discusión que habían dejado en pausa desde que Bernardita (Catalina Guerra) estaba en la clínica. "Estaba dispuesto a hacerme el loco, a andar de idiota por la vida, pero no puedo. No puedo mirarte a la cara y hacer como que nada ha pasado porque yo sé que fuiste tú", dirá el joven.
Omar le advertirá que se detenga, pero será tarde. Bastián se lanzará a su cuello para ahorcarlo con sus propias manos.
"Fuiste tú, hue... ¡Tú mataste a mi mamá y ahora vas a pagar por esto!", gritará.