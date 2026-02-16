"¿No fue capaz de ver quién la mató?": Clemente destapa inconsistencia en la coartada de su padre en EJDO

16 feb. 2026 - 17:24 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enfrentó a Clemente (Pipo Gormaz) por su cambio de parecer en la acusación contra Raúl Guerrero (César Caillet).

Su hijo mayor no está seguro de que el padre de Diana (Nicole Espinoza) sea el culpable y lo cuestionó por un detalle clave el día del crimen.

"Hay algo que a mí no se me va de la cabeza: entre un disparo y otro pasaron 7, 9 segundos. Yo sí me acuerdo porque estaba hablando con Diana y a mi mamá la mataron al frente suyo. ¿Usted me va a decir que en esos 7 a 9 segundos no fue capaz de dar vuelta la cabeza y ver quién la mató?", preguntó.

El Jardín de Olivia / Mega

"Te vas a arrepentir"

Por supuesto, Luis Emilio se ofendió por esta acusación, pero Clemente insistió con dureza porque "yo la vi a usted maltratarla y amenazarla por mucho tiempo. El único que podría haber sacado un beneficio de todo esto es usted".

Esto descompuso el ánimo del empresario: "Debería molerte la cara a golpes. Amaba a tu madre. Amaba a Bernardita, la madre de mis hijos. Te estás cag... en la memoria de tu madre, vinculándote con esa familia de asesinos. Si sigues por ese camino, juro que te vas a arrepentir".