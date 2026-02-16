El Jardín de Olivia - Capítulo 234: Los 7 segundos que enfrentan a Luis Emilio con Clemente

16 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) supo gracias a la fiscal Montes (Susana Hidalgo) que Clemente (Pipo Gormaz) duda de la culpabilidad de Raúl (César Caillet).

Para el empresario, Diana (Nicole Espinoza) volvió a revolver la cabeza de su hijo, poniéndolos frente a frente en una dura discusión. ¿Cómo es posible que por una mujer le diera la espalda a la memoria de Bernardita (Catalina Guerra)?

Clemente cuestionó a su padre por una falla importante en su coartada: hubo un lapso de 7 segundos entre el primer y el segundo disparo, tiempo más que suficiente para ver el rostro del asesino y aún así, Luis Emilio no fue capaz de distinguir al tirador, ¿por qué?

El Jardín de Olivia / Mega

El amor de Santana

Santana (Matías Oviedo) se sintió desesperanzado al saber de la reconciliación de Diana y Clemente, pero esto no le hizo retroceder en el compromiso que asumió con ella. Buscará la verdad, incluso si su propio trabajo queda en riesgo.

La terapeuta no entendía sus motivos para poner en juego su futuro y el comisario no pudo callar más, declarándole su amor.