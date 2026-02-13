El Jardín de Olivia - Capítulo 233: Flavia le tiende una mano a Bastián

13 feb. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) quiere que Jessica (Ignacia Sepúlveda) vuelva a su vida, pero necesita recuperar su confianza tras verlo en la cama con otra mujer.

Flavia (María Pedrique) acudió a su llamado y recibió una oferta del menor de los Walker. Él le paga una buena suma de dinero si le cuenta a su ex lo que de verdad sucedió: él fue drogado y todo fue un ardid.

La escort no quería, pero finalmente se compadeció del joven. Aceptó decirle a Jessi que nada entre ellos pasó, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se puede enterar porque tiene miedo de las posibles repercusiones que esto traiga.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia colapsa

Las sospechas de Bastián dejaron a Ignacia (Cota Castelblanco) con un nudo en la garganta. ¿Es posible que Luis Emilio esté tras la muerte de Bernardita (Catalina Guerra)?

Aunque se negó a creerlo, necesitó el apoyo de Karina (Jacinta Rodríguez) para poder sobrevivir a esta angustia.