Montes le advertirá a Luis Emilio que Clemente podría no apoyarlos en el juicio en el capítulo 234 de EJDO

13 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 234 de El Jardín de Olivia, quedará muy poco para que comience el juicio en contra de Raúl Guerrero (César Caillet) y la fiscal Montes (Susana Hidalgo) comenzará a unificar los argumentos y testimonios que presentará en el caso.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) hablará con ella para señalar: "Cuente con mi testimonio y el de toda mi familia para que Guerrero se seque en la cárcel".

Pero la persecutora le tendrá malas noticias, ya que Clemente (Pipo Gormaz) está cambiando su percepción y, es más, duda de que el padre de Diana (Nicole Espinoza) sea el responsable. "Me temo que no está en la misma vereda que nosotros", afirmará Montes.

El Jardín de Olivia / Mega

Las dudas de Clemente se acrecientan

Furioso con este quiebre al interior de la familia, Walker llamará a su hijo para pedirle explicaciones y exigir que testifique contra Raúl porque es culpable de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

"Usted me dijo que no sabía quién le había disparado, ¿o me mintió?", preguntará Clemente, poniendo en duda a su padre.