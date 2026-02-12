El Jardín de Olivia - Capítulo 232: Bastián debe desaparecer del mapa

12 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) quiere acercarse románticamente a Jessica (Ignacia Sepúlveda), pero no tardó en notar que su empleada sigue pensando en Bastián (Alonso Quintero).

Walker nunca ha sido cercano a su hijo, pero ahora lo ve como a un verdadero enemigo que debe eliminar, más si se considera que ni él ni Omar (César Sepúlveda) creen en el supuesto cambio que vivió en la clínica.

¿Qué deben hacer si todas las tácticas para sacarlo de la jugada fallaron? Luis Emilio cambió su enfoque y decidió llamar a una misteriosa persona para que lo ayude.

El Jardín de Olivia / Mega

Burgos apela a la amistad

Santana (Matías Oviedo) tenía todo listo para visitar a la fiscal Montes (Susana Hidalgo), pero Burgos (Juan Carlos Cáceres) llegó a su departamento para suplicarle que no lo delate.

El comisario lamentó lo sucedido; Burgos solía ser un hombre íntegro y por eso no comprende sus razones para venderse al mejor postor. En honor a su sentido de justicia, Gabriel no se doblegó e insistió en que hará pública la corrupción de su amigo y mentor.