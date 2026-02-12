"Mató a nuestra mamá": Bastián afirmó a sus hermanos tener pruebas contra Omar en El Jardín de Olivia

12 feb. 2026 - 17:34 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) se alegrará de ver a sus hermanos. Asimismo, Clemente (Pipo Gormaz) y Nacha (Cota Castelblanco) estarán felices de que por fin haya salido de la clínica de rehabilitación.

Sin embargo, cuando Bastián les mencionó que no seguirá tomando los medicamentos que le recetó el doctor Iribarren, la conversación tomó un tono oscuro.

Las razones para internar a Bastián

"No saben el show que tuve que hacer para salir de ese lugar, no soportaba pasar un día más ahí. La última de las preocupaciones de ese lugar era que yo me mejorara. A mí me tenían ahí para tenerme tranquilo y que dejara de meterme en las patas de los caballos", le comentó a su familia.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián insistió en que lo encerraron para silenciarlo, pero cuando Nacha levantaba las cejas con suspicacia, su hermano la sorprendió.

"El Omar la mató, por eso me encerraron a mí, pero ahora tengo pruebas. El Omar mató a nuestra mamá", aseguró.