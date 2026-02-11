Para "cerrarle la boca": Luis Emilio buscará deshacerse definitivamente de Bastián en el capítulo 232 de EJDO

11 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 232 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá saber qué asuntos tenía Bastián (Alonso Quintero) con Omar (César Sepúlveda) tras ser dado de alta del centro de rehabilitación.

"Me quería pedir disculpas por lo de la otra vez, por haberme acusado de lo que pasó con Bernadita", le contestará el director ejecutivo, pero esto no dejará tranquilo a Walker.

Una drástica medida de Luis Emilio

"No sé por qué me tinca que este diablillo le embolinó la perdiz a los loqueros en esa clínica y nuevamente se va a convertir en un dolor de cabeza", reflexionará sobre su hijo, lo que lo llevará a tomar medidas más drástricas al respecto.

El Jardín de Olivia / Mega

"Vamos a tener que buscar otra manera de cerrarle la boca a Bastián. Una manera mucho más definitiva", anunciará a su mano derecha.

Bastián es el único que sospecha de Omar en el crimen y además es el hombre del que Jessi (Ignacia Sepúlveda) se enamoró. Luis Emilio tendrá más de una razón para intentar deshacerse de la "oveja negra" de su familia.