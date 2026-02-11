Santana se cansará de Gonzalo y lo amenazará con posible obstrucción a la justicia en el capítulo 231 de EJDO
En el avance del capítulo 231 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) llamará a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) para saber cómo está y si sigue en pie lo de la entrega de información.
Es en ese instante donde Gonzalo asegurará a Bastián que todo lo que dijo es mentira, diciendo que no tiene ninguna foto, ni nada relacionado con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).
Sin embargo, Bastián mencionará que él vio desde su auto cómo Gonzalo era metido a la fuerza a un vehículo por Burgos (Juan Carlos Cáceres).
Santana amenazará a Gonzalo
Al ver que está acorralado, Gonzalo se comenzará a desesperar y será en ese momento donde Santana tomará el teléfono, se identificará y lanzará su amenaza.
"Mira, me gustaría que supieras que si tú viste algo y te quedas callado o si destruyes alguna evidencia, pasas a ser encubridor y puedes terminar preso", afirmará Santana.Ve el capítulo en