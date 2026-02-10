Lleno de simbolismo: Vanesa Borghi revela el nombre de su hija en íntima ceremonia de baby shower

10 feb. 2026 - 17:55 hrs.

Vanesa Borghi cursa su octavo mes de embarazo y junto a su pareja, Carlos Gárces, organizaron el baby shower de su hija. Este fue el momento escogido por ambos para dar a conocer el nombre de la bebé que viene en camino.

Recordemos que este es el tercer embarazo de la influencer y presentadora de televisión, quien es madre de Teo y Clara. Esta última falleció en 2023, poco después del parto cuando tenía seis meses de gestación, debido a complicaciones de salud.

Vanesa Borghi revela cómo se llamará su hija

En una íntima ceremonia, la pareja reveló que el nombre de la bebé que está a semanas de nacer será Alma.

Precisamente, en un video compartido en su cuenta de Instagram, Vanesa Borghi mostró distintos momentos de la celebración.

"Baby Shower Alma. Les cuento que yo quería algo relajado, no encontraba fecha ya que muchas están de vacaciones, incluso nosotros venimos llegando del sur, pero mi amiga Marybel Pinilla organizó todo flash y bueno, este fue el resultado. Amé cada detalle", señaló sobre el registro, donde aparece acompañada de su familia, amigos cercanos y algunos creadores de contenido.

En esa misma línea, mostró que el evento fue al aire libre con mesas para compartir, picoteo, flores y una decoración en tonos suaves y múltiples colores.

"Gracias a todas las que pudieron estar y a ustedes por la buena energía que me entregan día a día a través de las redes sociales", agregó Borghi.

El significado del nombre de la hija de Vanesa Borghi

En octubre de 2025, Borgh indicó que el nombre de su tercera hija tendría un importante significado, luego de la pérdida de Clara.

"Cuando falleció Clara, tuve un sueño muy real. En ese sueño venía a despedirse y me decía que se había sentido muy amada, pero que iba a volver", señaló.

Luego, Vanesa Borghi añadió que "sentimos que fue ella quien lo eligió. No es un nombre que probablemente habríamos escogido nosotros".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Borghi (@vanesaborghi)

Todo sobre Vanesa Borghi