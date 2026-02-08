"Tan natural como su madre": Así luce la hija de la actriz que interpreta a Hikmet en Corazón Negro

08 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Esra Dermancioglu, quien cautiva a la audiencia con su interpretación de la manipuladora Hikmet en la teleserie Corazón Negro, sorprendió a sus fans al compartir en Instagram una foto actual de su hija de 22 años.

La joven que llenó su vida “de rosa polvoriento y muchos colores”, como expresó la actriz en el cumpleaños número 21 de su hija, vuelve a ser protagonista de una tierna postal que deja ver la conexión entre ambas.

Parecido entre la actriz de Hikmet y su hija

“Refia y mamá cenando. Madre e hija”, señaló Dermancioglu en su reciente publicación. En la imagen, la veinteañera, dueña de una larga melena oscura, mira directamente a la cámara mientras sonríe con complicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esra Dermanc?o?lu Alt?nay (@esradermancioglu)

Y, como era de esperarse, los rasgos y las facciones de Refia recordaron el increíble parecido que existe entre ambas, algo que los fans de la intérprete de Hikmet también resaltaron en comentarios.

"Muy parecida a ti", "Qué belleza natural. Natural como su madre", "Ella es simplemente sublime, como dicen en francés, de tal palo tal astilla", "¡Qué guapa! ¡Como su mamá!", señalaron algunos internautas.

Todo sobre Actores Turcos