De Paseo - Capítulo 135: Tita Ureta recorre El Monte y Cote Quintanilla conoce el rubro de los camioneros

  Por Mega

En el nuevo capítulo de De Paseo, Francisco Puelles, más conocido como "Chapu", viajó hasta Papudo para conocer a Willy, el emblemático delfín que recorre su costa.

Pero para poder deleitarse con sus acrobacias y tener suerte para su avistamiento, el actor tuvo que realizar una serie de actividades que, por supuesto, implicaron meterse al mar.

Más adelante, Tita Ureta se trasladó hasta El Monte para entregar un panorama distinto para estas vacaciones de verano. La periodista conoció tres de los imperdibles de la comuna: el mimbre, la Hacienda San Miguel y el restaurante El Montino.

Cote Quintanilla y una especial camionera 

Por su parte, Cote Quintanilla se reunió con Silvana Riquelme, quien logró hacerse de un nombre en un rubro que por años ha sido sinónimo de machismo: camionera. Su amor y pasión por los camiones y la ruta hicieron que entrara a este mundo.

Posteriormente, un equipo de De Paseo conoció los rincones más icónicos de Isla Negra, una localidad llena de historia y bohemia, que se destaca por sus paisajes hermosos, con artistas y su histórico vínculo con piratas.

