De Paseo - Capítulo 133: Chapu Puelles probó el mejor pastel de jaiba y Tita Ureta las sandías de Paine

25 en. 2026 - 17:20 hrs.

En el nuevo capítulo de De Paseo, Francisco "Chapu" Puelles viajó hasta Las Cruces para conocer la destacada gastronomía del sector y pudo probar uno de los mejores pasteles de jaiba de Chile.

Pero para poder deleitarse con estas ricas preparaciones, el actor tuvo que zambullirse en el mar y buscar la materia prima, provocando graciosos momentos.

Luego, Tita Ureta se trasladó hasta Paine para encontrar uno de los antojos que le han dado en su embarazo, las ricas sandías de Don Nene.

De Paseo

¿Conocías la sandía amarilla?

Tita Ureta no solo se encontró con las jugosas y típicas sandías de Paine, pues también tuvo la oportunidad de probar una variedad amarilla.

Por otro lado, la periodista recorrió las costas de chile y conoció los secretos mejor guardados de Quintero, Los Vilos y mucho más.

Cote Quintanilla fue una de las más afortunadas, pues fue a Bahía Inglesa y pudo ver restos fósiles de un megalodón.

Todo sobre De Paseo