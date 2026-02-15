De Paseo - Capítulo 136: Tita busca las mejores humitas del país y Chapu se enamora de Horcón
En el nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta llegó hasta Juan y Medio con la misión de encontrar las mejores humitas del país.
Pero no solo pudo comerlas, sino también conocer su proceso, los choclos, y obtener los mejores tips para elegir buenas verduras.
Por otro lado, Chapu llegó hasta Horcón, a la Playa Cau Cau, viendo sus lugares especiales, como la caleta. Pero lo que más le llamó la atención fue su gente, los pescadores, el mar y el cariño que se entrega en el lugar.
Y no solo eso, porque también mostró los mejores lugares para pasarlo bien en vacaciones, como la playa de Los Molles, reservas naturales, cabañas y comida sabrosa del lugar.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
De Paseo - Capítulo 135: Tita Ureta recorre El Monte y Cote Quintanilla conoce el rubro de los camioneros
-
De Paseo - Capítulo 134: Coté Quintanilla dinamita una mina de cuarzo y Tita Ureta recorre Barrio Italia
-
De Paseo - Capítulo 133: Chapu Puelles probó el mejor pastel de jaiba y Tita Ureta las sandías de Paine
-
De Paseo - Capítulo 132: Las aventuras de Chapu en El Quisco
-
De Paseo - Capítulo 131: Los mejores momentos del año 2025
-
De Paseo - Capítulo 130: Máximo Menem visita Terminal Pesquero y Tita Ureta con los mejores datos de Patronato