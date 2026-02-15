De Paseo - Capítulo 136: Tita busca las mejores humitas del país y Chapu se enamora de Horcón

15 feb. 2026 - 17:08 hrs.

En el nuevo capítulo de De Paseo, Tita Ureta llegó hasta Juan y Medio con la misión de encontrar las mejores humitas del país.



Pero no solo pudo comerlas, sino también conocer su proceso, los choclos, y obtener los mejores tips para elegir buenas verduras.

Por otro lado, Chapu llegó hasta Horcón, a la Playa Cau Cau, viendo sus lugares especiales, como la caleta. Pero lo que más le llamó la atención fue su gente, los pescadores, el mar y el cariño que se entrega en el lugar.

Y no solo eso, porque también mostró los mejores lugares para pasarlo bien en vacaciones, como la playa de Los Molles, reservas naturales, cabañas y comida sabrosa del lugar.

