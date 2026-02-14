"Fue una historia preciosa": Américo rompe el silencio y habla tras quiebre con Yamila Reyna en La Palmilla

14 feb. 2026 - 11:21 hrs.

Una de las historias más comentadas en el mundo del espectáculo en los últimos días fue el término de la relación entre Américo y Yamila Reyna, considerando que ambos proyectaban llegar al altar dentro de poco tiempo.

El quiebre, producido tras una fuerte discusión entre el cantante y la actriz, y posterior forcejeo en una bencinera, no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, hasta este momento, solo se sabía algo de la versión de Yamila.

Es por eso que, en medio del revuelo mediático, Américo decidió hablar públicamente de la situación. La noche del viernes se presentó en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla y, desde el escenario, compartió algunas palabras sobre el complejo momento personal que enfrenta.

Las declaraciones de Américo en el escenario tras su quiebre con Yamila Reyna

"Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. La verdad es que me ha tocado ver con mucho dolor, con decepción, con paciencia, escuchar y leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero todo lo he vivido con mucho dolor", expresó al comenzar.

Más adelante, también dedicó un mensaje a los medios de comunicación presentes en el evento. "Aprovechando que vinieron amigos, los medios, que vinieron desde Santiago hasta aquí y tenían mucho interés por hablar conmigo o escuchar unas palabras, puedo decir que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto. Entiendo que lo hacen, y lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y lo mío es cantar", señaló.

Asimismo, recordó sus inicios sobre los escenarios y la importancia que estos tienen en su vida. "A los siete años, cuando me subí por primera vez a un escenario, supe que era mi lugar seguro. Esperé todos estos días para estar en un lugar seguro y poder decir, expresar un poco de mis sentimientos", afirmó.

Asimismo, el cantante se refirió específicamente a su expareja, pidiendo respeto hacia ella y explicando su situación.

"Fue una historia preciosa, de la cual fueron todos testigos. Una historia real, que se acabó. Esperaba que no fuera de esta forma. De hecho, esperaba que no se acabara, pero así es la vida", manifestó.

