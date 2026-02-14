"¿Renata?": Diana escuchará con recelo sobre la cercanía entre Clemente y la fiscal en el capítulo 234 de EJDO

14 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 234 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo), Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) se sentarán a la mesa para discutir sobre los nuevos datos que han surgido en el caso.

Burgos (Juan Carlos Cáceres) fue descubierto en el secuestro de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), pero el comisario lamentará que "no reconoció nada y lo negó todo, pero fue muy enfático en decir que si seguíamos adelante con esto iban a haber consecuencias, sobre todo para mí".

Clemente defenderá a Montes

Lo peor de todo es que no podrán presentarle la evidencia a Montes (Susana Hidalgo) porque el subprefecto se les adelantó. "En todo caso, yo no confiaría tanto en la fiscal", afirmará el policía.

El Jardín de Olivia / Mega

Estas dudas causarán sorpresa en Clemente: "A mí me costaría creer que Renata está comprada o algo así".

"¿Renata?", preguntará Diana con suspicacia, mientras Santana se alegra porque si Walker es cercano a la fiscal, podrían tener cierta ventaja.