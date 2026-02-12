Destacados actores de Mega: Conoce a los nuevos confirmados a la Gala de Viña del Mar

12 feb. 2026 - 12:25 hrs.

A una semana de la 15° edición de Gala de Viña del Mar, se siguen sumando invitados a la lista de más de 130 invitados.

Este elegante evento de moda se realizará el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar, a partir de las 21:00 horas.

La transmisión será por las pantallas de Mega, aunque también podrás estar presente obteniendo tus entradas gratuitas, a través de Puntoticket, este viernes 13 de febrero a las 13:00 horas.

¿Quiénes son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026?

La lista de confirmados se alarga gracias a los destacados actores de Mega que harán presencia en la alfombra roja en la Ciudad Jardín. Estos son:

Recordemos que en la extensa lista de invitados confirmados ya están:

