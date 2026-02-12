Destacados actores de Mega: Conoce a los nuevos confirmados a la Gala de Viña del Mar
A una semana de la 15° edición de Gala de Viña del Mar, se siguen sumando invitados a la lista de más de 130 invitados.
Este elegante evento de moda se realizará el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar, a partir de las 21:00 horas.
La transmisión será por las pantallas de Mega, aunque también podrás estar presente obteniendo tus entradas gratuitas, a través de Puntoticket, este viernes 13 de febrero a las 13:00 horas.
¿Quiénes son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026?
La lista de confirmados se alarga gracias a los destacados actores de Mega que harán presencia en la alfombra roja en la Ciudad Jardín. Estos son:
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Diego Muñoz
- Fernando Godoy
Recordemos que en la extensa lista de invitados confirmados ya están:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
-
Américo
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Toto Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Alejandra Fosalba
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
- Mafe Bertero
- Pancha Merino
- Karla Melo
- Marcelo Díaz