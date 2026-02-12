Desde música en vivo hasta la famosa glambot: Estas son las novedades que tendrá la Gala de Viña 2026

12 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El viernes 20 de febrero a las 21:00 horas se realizará una nueva edición de la Gala de Viña, la que estará marcada por el glamour y grandes celebridades nacionales e internacionales.

Podrás verla a través de la transmisión de Mega o adquirir entradas gratuitas este viernes 13 por el sitio de Puntoticket.

Una vez más se realizará este evento a lo grande con Tonka Tomicic conduciendo la alfombra roja, con José Antonio Neme en las entrevistas, Marcelo Marocchino a cargo de los comentarios sobre moda y Florencia Vial en las distintas estaciones tomando las impresiones de los invitados.

Mega

¿Qué novedades trae este año la Gala de Viña del Mar?

El evento cuenta con más de 130 invitados, que recorrerán casi un kilómetro de alfombra roja montada en el Sporting Club de Viña del Mar desde las 21:00 horas.

Contará con el mayor despliegue técnico que ha tenido en la historia, con 23 cámaras para una cobertura total y así captar cada detalle de los outfits.

Además, contará con diversas estaciones que permitirán a las figuras mostrar lo mejor de sus looks, incluyendo shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el famoso glambot, estación de video en cámara lenta que ha sido un éxito en las distintas alfombras rojas internacionales.

Habrá una orquesta que tocará música en vivo y un show de ballet y la noche concluirá con un cóctel donde los invitados podrán compartir.

