¡Las risas no faltarán! Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro estarán en la Gala de Viña 2026

10 feb. 2026 - 13:08 hrs.

Este martes se dieron a conocer nuevos nombres de famosos que serán parte de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la cual se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Recordemos que el próximo viernes 20 de febrero se realizará el evento más importante de la televisión chilena, que contará con más de 130 invitados.

En la instancia, los famosos nacionales e internacionales lucirán sus mejores looks para deleitar al público en su paso por la alfombra roja, la cual contará con la animación de Tonka Tomicic y las entrevistas de José Antonio Neme.

Kike Morandé y Detrás del Muro pasarán por la Gala de Viña

En concreto, se confirmó la presencia de Kike Morandé y el resto de integrantes del programa de Mega, Detrás del Muro.

Por otra parte, también se anunció que desfilarán por la alfombra roja Eugenia Lemos, Marcelo Marocchino, Roberto Cox y Mauricio Medina.

Conoce a todos los invitados a la Gala de Viña 2026:

