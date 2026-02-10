¡Las risas no faltarán! Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro estarán en la Gala de Viña 2026
Este martes se dieron a conocer nuevos nombres de famosos que serán parte de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la cual se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
Recordemos que el próximo viernes 20 de febrero se realizará el evento más importante de la televisión chilena, que contará con más de 130 invitados.
En la instancia, los famosos nacionales e internacionales lucirán sus mejores looks para deleitar al público en su paso por la alfombra roja, la cual contará con la animación de Tonka Tomicic y las entrevistas de José Antonio Neme.
Kike Morandé y Detrás del Muro pasarán por la Gala de Viña
En concreto, se confirmó la presencia de Kike Morandé y el resto de integrantes del programa de Mega, Detrás del Muro.
Por otra parte, también se anunció que desfilarán por la alfombra roja Eugenia Lemos, Marcelo Marocchino, Roberto Cox y Mauricio Medina.
Conoce a todos los invitados a la Gala de Viña 2026:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo y Yamila Reyna
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto