¡Hay más! Estas son las nuevas celebridades confirmadas para la Gala del Festival de Viña 2026
Este lunes se dieron a conocer nuevos famosos confirmados para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la cual se realizará el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
Esta será la edición N°15 en ser transmitida por televisión y contará con más de 130 invitados, entre los que destacan Coté López, Cony Capelli, Sinaka Emilia Dides, Sammis Reyes y muchos más.
Cabe destacar que esta versión contará con la animación de Tonka Tomicic, las entrevistas de José Antonio Neme, los comentarios de moda de Marcelo Marocchino, y con Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.
Estas son las nuevas confirmadas para la Gala de Viña 2026
Las nuevas invitadas confirmadas para la Gala del Festival de Viña 2026 son:
Por lo tanto, estos confirmados se suman a los ya anunciados hace unas semanas atrás:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo y Yamila Reyna
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
- Daniel Fuenzalida