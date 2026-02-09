¡Hay más! Estas son las nuevas celebridades confirmadas para la Gala del Festival de Viña 2026

09 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Este lunes se dieron a conocer nuevos famosos confirmados para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la cual se realizará el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Esta será la edición N°15 en ser transmitida por televisión y contará con más de 130 invitados, entre los que destacan Coté López, Cony Capelli, Sinaka Emilia Dides, Sammis Reyes y muchos más.

Cabe destacar que esta versión contará con la animación de Tonka Tomicic, las entrevistas de José Antonio Neme, los comentarios de moda de Marcelo Marocchino, y con Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.

Estas son las nuevas confirmadas para la Gala de Viña 2026

Las nuevas invitadas confirmadas para la Gala del Festival de Viña 2026 son:

Por lo tanto, estos confirmados se suman a los ya anunciados hace unas semanas atrás:

