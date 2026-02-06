¿Quién es Sinaka? El joven artista chileno que fue confirmado para la Gala de Viña 2026

06 feb. 2026 - 15:50 hrs.

Este viernes se confirmó la presencia de Sinaka en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, siendo una de las grandes sorpresas para esta nueva edición.

Y es que con su éxito "Senda Bellakona", así como con su álbum "El Nuevo Sonido", el joven artista nacional se posicionó como uno de los más escuchados a nivel nacional, además de ser destacado por la revista Rolling Stone como una de las promesas del género urbano.

Sin embargo, pese a sus distintos logros, puede que Sinaka sea ajeno y desconocido para ciertas generaciones. Por lo mismo, aquí te contamos quién es este joven que cada vez sigue ganándose su espacio en la música.

¿Quién es Sinaka?

Matías Muñoz, también conocido como Sinaka, es un joven de 23 años oriundo de Quilpué, región de Valparaíso que inició en el hip-hop y la improvisación, viendo las famosas batallas de gallos como sus ejemplos.

Sin embargo, su peak musical de momento lo alcanzó cuando el año pasado lanzó su canción "Senda Bellakona" que trajo de regreso el reggaeton old school que creaban Daddy Yankee o Don Omar.

Esta utilización de sonidos más "antiguos" hizo que Rolling Stone lo calificara como el "heredero" del sonido que se creaba en Puerto Rico y que sacó a la fama a otros artistas como Jowell & Randy.

A fines del 2025 lanzó su álbum "El Nuevo Sonido" que también fue elogiado por Rolling Stone, donde además alcanzó colaboraciones con SAIKO, Easykid, así como el reciente hit "ALO" con Katteyes.

