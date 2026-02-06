Adrián Pedraja le dirá a Arenita que se vayan al bando de Luis Mateucci en el capítulo 73 de El Internado

06 feb. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 73 de El Internado, comenzará una nueva semana en la casona y esta vez será inspirada en Chile.

Los equipos tendrán que enfrentar la competencia inicial, donde tendrán que trasladar un moai de gran tamaño, mientras cruzan un circuito.

Agustina Pontoriero aprovechará la salida de Milo González para volver a coquetearle a Adrián Pedraja, pero esta vez él tendrá otra reacción.

El Internado

Adrián Pedraja no querrá hablar con Tom Brusse

Por otro lado, Tom Brusse le preguntará a Adrián Pedraja cómo está después de la eliminación de su novia y él le exigirá que no le hable más.

Finalmente, el actor español evualará la posibilidad de cambiarse al bando de Luis Mateucci y se lo planteará seriamente a Arenita, todo con el fin de hacerles daño a los que votaron por Milo González en la Asamblea del Fuego.